Inter-Milan, il Corriere della Sera: "Tempo di regali"

Il Corriere della Sera in edicola stamane dedica spazio - in prima pagina - alle due milanesi, dopo le brutte prestazioni offerte ieri in campionato. "Tempo di regali", titola in taglio alto il noto quotidiano di Milano, che approfondisce la questione nella sezione interna dedicata allo sport. "Milan e Inter senza panettone", si legge: "Rossoneri sconfitti dalla Fiorentina, Gattuso adesso è più debole. Nerazzurri rimontati al ’90 dal Chievo, Spalletti senza soluzioni".