Inter-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Derby mondiale"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica la sua apertura, ovviamente, al big match tra Inter e Milan. "Derby mondiale", titola la rosea, che aggiunge: "Il tango del gol: che duello Icardi-Higuain! 78.000 spettatori e oltre 5 milioni d’incasso: record. Collegati 196 Paesi". In campo ma non solo, il confronto è anche in panca. Spalletti: "Zero paura, vinciamo per la storia". Gattuso: "Tecnicamente siamo più forti noi".