La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si proietta già verso la stracittadina di Milano in programma alla ripresa del campionato. "Derby verità", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Dopo la sosta la supersfida di San Siro. Un esame per Conte e Inter. Una prova per il baby Milan. Ibra per ore resta positivo".