Inter-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Milano da bere"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l'accento sulle due milanesi, attualmente tra le prime quattro in classifica dopo ventiquattro giornate (non accadeva dal 2010-2011). "Milano da bere", titola la rosea, che poi aggiunge: "Così Inter e Milan lavorano per interrompere il dominio della Juve". Nelle pagine interne, inoltre, la Gazzetta illustra in esclusiva la "la tesi da tecnico di Gattuso: come si gestiscono le difficoltà".