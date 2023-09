Inter-Milan, meno 3. Il CorSera: "Derby Gran Riserva"

Sabato alle 18, fra soli tre giorni, Inter-Milan si affronteranno nel derby di Milano, da prime solitarie della classe. Il Corriere della Sera evidenzia una parte che potrebbe essere determinante nella sfida del weekend e titola: "Derby Gran Riserva". Infatti sia Pioli che Simone Inzaghi potranno attingere con più sicurezza dal parco alternative che è stato migliorato nel corso dell'estate.

Specialmente in attacco, il Milan, potrà cambiare il ritmo gara schierando a partita in corso gente come Chukwueze, Okafor o anche il nuovissimo arrivato Jovic. A centrocampo pronti Musah e Pobega. Solo dietro con la squalifica di Tomori e lo stop di Kalulu, ci sono poche alternative: l'unico è Marco Pellegrino insieme, verosimilmente, a qualche primavera.