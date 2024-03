Investitori ed Europa League: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oggi è il giorno in cui, per il Milan, torna l'Europa League. I rossoneri questa sera saranno in campo alle ore 21 a San Siro contro lo Slavia Praga nell'andata dei quarti di finale della seconda competizione europea, torneo che il Diavolo - nonostante una concorrenza agguerrita - vuole provare a vincere. Questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati in edicola si parla di questo ma non solo. La Gazzetta dello Sport, anzi, apre con la notizia della ricerca di Gerry Cardinale di investitori arabi: "Diavolo di un socio. Il Milan progetta il futuro". Nel sottotitolo si legge: "Cardinale cerca nuovi partner: in Arabia cresce l'interesse. Stasera andata ottavi di Europa League con lo Slavia Praga".

La rosea in taglio alto riporta anche delle novità sul caso Gravina inerente ai diritti tv della Lega Pro, titolando: "Gravina indagato. Il presidente della Figc è accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio". Il Corriere dello Sport parla in generale degli impegni europei di questa sera: "Oggi in campo tre italiane. Il Milan affronta lo Slavia Praga. Pioli: "Vogliamo vincere la coppa"". Quindi c'è Tuttosport che in taglio laterale titola sempre sull'impegno continentale: "Milan, vicolo ceco. Pioli, con lo Slavia Praga altro esame". Infine il QS che titola in primo piano: "Milan, la coppa vale doppio".