L’edizione odierna del QS, in prima pagina, pone l’accento sulla delicata sfida che attende la nostra Nazionale. "Salvateci voi", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "L’Italia stasera in Polonia per evitare un’umiliante retrocessione nel gruppo B di Nations League. Mancini spera nella vena di Bernardeschi e Chiesa per rilanciarsi".