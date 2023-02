Italiane in Champions, Gazzetta: "Tre nostre ai quarti: l'ultima volta accadde nel 2005-2006"

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

In merito al percorso della squadre italiane in Champions League, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tre nostre ai quarti: l'ultima volta accadde nel 2005-2006". In quella stagione, Milan, Inter e Juventus passarano gli ottavi tutti e tre: nerazzurri e bianconeri vennero eliminati ai quarti rispettivamente da Villarreal e Arsenal, mentre i rossoneri arrivarono in semifinale dove uscirono contro il Barcellona (0-1 a San Siro e 0-0 al Camp Nou) che poi ha alzato la coppa in finale contro i Gunners.