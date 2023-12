Jovic, allarme rientrato. La Gazzetta: "Andrà in panchina"

La gara con la Salernitana, oltre al pareggio deludente, ha restituito un Milan senza Tomori e anche uno Jovic con la caviglia malconcia. Se per il difensore inglese, almeno per i prossimi due mesi, c'è poco da fare, l'attaccante serbo ha lavorato duramente nel corso dei giorni post natalizi e sarà a disposizione di Pioli per la gara di questo pomeriggio contro il Sassuolo.

La Gazzetta dello Sport ha titolato infatti questa mattina: "Jovic recupera: andrà in panchina". Il numero 15 rossonero è in ottima forma ed è reduce da tre gol nelle ultime quattro di campionato. Il serbo partirà dalla panchina, pronto a rilevare o affiancare Giroud quando e se ce ne sarà il bisogno.