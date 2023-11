Jovic è un grande flop, la Gazzetta: "Ora o mai più. Deve svoltare con la Fiorentina"

Per ora l'innesto di Luka Jovic ha portato zero benefici alla causa rossonera con il giocatore che si è dimostrato impalpabile tutte le volte che è stato schierato in campo. La Gazzetta dello Sport questa mattina lo etichetta come "il grande flop" e poi scrive: "Jovic, ora o mai più. Deve svoltare con la Fiorentina".

Nella sua ancora breve esperienza in rossonero non è ancora mai riuscito a tirare una volta, il che per un attaccante è un problema. Ma, almeno fino a gennaio, Pioli dovrà contare su di lui e al rientro dalla sosta, con Giroud squalificato, è possibile che tocchi al serbo: ad attenderlo ci sarà proprio la Fiorentina che lo ha scaricato nell'ultima sessione di mercato e sarà proprio contro il suo passato che Jovic dovrà dimostrare di valere ancora qualcosa.