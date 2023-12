Jovic (finalmente) c'è. La Gazzetta: "La notte della rivincita"

vedi letture

Un gol e un assist, una firma importante per Luka Jovic che è grande protagonista (finalmente) con la maglia rossonera nella vittoria per 3-1 contro il Frosinone. Il calciatore serbo, dopo dieci presenze, ha finalmente aperto il suo conto rossonero, risultando per la prima volta concreto sotto porta sia in fase di realizzazione che di assistenza.

La Gazzetta dello Sport titola così: "Jovic, la notte della rivincita". Poi il sottotitolo che racconta di uno Jovic finalmente sereno: "Gol, assist e sorrisi. Ora Luka si è sbloccato. Arma in più per il Milan". Pioli e il mondo rossonero, forse anche il giocatore stesso, si augurano che le barriere psicologiche che attanagliavano Jovic si siano un po' allentate: da questo momento in poi serve che il suo contributo sia costante, specialmente quando Giroud non sarà al 100%.