Jovic, riserva di lusso. Tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Inizia la settimana che porterà il Milan a sfidare il Napoli nella ventiquattresima giornata di Serie A, domenica prossima alle 20.45 allo stadio San Siro. Questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, per il Milan la copertina se la prende Luka Jovic che ha segnato l'ennesimo gol decisivo entrando dalla panchina e che, in questo modo, sta convincendo i piani alti di via Aldo Rossi a puntare su di lui anche per il futuro.

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, dedica proprio uno spazio al centravanti serbo e scrive così: "Milan, è uno Jovic gran riserva. Ora il contratto può allungarsi". Su Tuttosport non si parla direttamente di Milan ma di un giocatore che ha fatto la storia, Kurt Hamrin, ex rossonero scomparso all'età di 89 anni ieri: "L'avvocato, la Viola, Chiesa. Ciao Kurt". Sul Corriere dello Sport, invece, si elogia Charles De Ketelaere, ieri protagonista con una doppietta nella vittoria dell'Atalanta sulla Lazio: "Genio De Ketelaere, la Lazio va a fondo".