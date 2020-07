Milan, attento a Higuain. Le sue notti a San Siro non sono state mai banali e il Pipita si augura che non lo sia neppure stavolta. Come riporta il Corriere della Sera, l’argentino è pronto a riprendersi la Juventus: segnare al Milan sarebbe un modo per cancellare il passato - che gli è andato di traverso - e riaffermare la centralità nel progetto juventino.