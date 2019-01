Juve-Milan, La Gazzetta dello Sport: "CR... E uno!"

La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, celebra il successo della Juventus nella finale di Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita. "CR... E uno!", titola la rosea, che aggiunge: "Decide Ronaldo contro un buon Milan: primo trofeo in bianconero". La Gazzetta riporta anche una dichiarazione di Gattuso, che nel dopo-partita ha sfogato la sua rabbia per l’arbitraggio di Banti: "Disparità di trattamento". Sempre in prima pagina, il noto quotidiano sportivo si sofferma sul caso Higuain: "Bye bye, arriva Piatek". E ancora: "Pipita dalla febbre a Sarri. Leo: accordo col polacco".