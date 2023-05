Juventus, a rischio l'Europa. Gazzetta: "Possibile sconto a -9"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport, sulle sue pagine odierne, si concentra sulle motivazioni svelate ieri dal Collegio di Garanzia dello Sport dopo la restituzione temporanea dei 15 punti alla Juventus. Il Collegio ha in pratica respinto tutte le ragioni del ricorso bianconero, tranne una: quella delle responsabilità sportive che in secondo grado sono state riconosciute ai membri del CdA, i cosiddetti “dirigenti senza delega”. Molto probabilmente, si legge sulla Rosea, la Corte Federale d’Appello fisserà l’udienza entro il 25 maggio: in termini di numeri, il -9 proposto inizialmente dal procuratore Chinè potrebbe essere la penalità finale, che dovrebbe essere scontata in questa stagione, senza slittare alla prossima.

Il Collegio ha ribadito la discrezionalità della Corte Federale d'Appello nel ridefinire la condanna, che potrebbe anche restare -15, ma la sensazione è che qualcosa verrà tolto. In ogni caso, per la Juventus è a rischio non solo la Champions, ma anche l’Europa League.