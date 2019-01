Juventus-Milan 1-0, Il Messaggero: "Ronaldo griffa la Supercoppa"

"Ronaldo griffa la Supercoppa" titola Il Messaggero all'interno delle proprie pagine sportive: "La rete di CR7 regala il primo trofeo stagionale alla Juventus. Il Milan colpisce la traversa con Cutrone, resta in 10 per il rosso a Kessié e protesta con l'arbitro". Nel taglio basso: "La prima volta delle donne arabe. Allo stadio di Gedda festa per 15mila. Un passo storico: fino a giugno 2018 non potevano nemmeno partorire senza autorizzazione del capo famiglia".