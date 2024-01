Krunic a Milanello da separato in casa, il CorSport riprende le parole di Pioli

vedi letture

Rade Krunic sta ormai vivendo da separato in casa a Milanello, ormai è chiarissimo. Il centrocampista bosniaco, dopo aver iniziato la stagione da titolare in mezzo al campo, si è infortunato e al suo ritorno non ha più offerto prestazioni del rendimento che ci si aspettava. Così ha perso il posto in favore di Musah o Adli e si è ancora più convinto di dover lascare la maglia rossonera in direzione Fenerbahce, anche se la trattativa è tutta da imbastire.

Intanto, per la prima volta, Stefano Pioli ha fatto chiarezza sulla situazione ieri in conferenza stampa. Il Corriere dello Sport titola con le parole del tecnico rossonero su Krunic: "Il Fenebrahce vuole Krunic? Meglio per tutti". La sua dichiarazione completa: "La realtà è che in questo momento è meglio, per lui e per noi, che lui stia cercando un'altra squadra. Ma non è assolutamente vero che Krunic si è fatto fuori da solo. Sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il suo rendimento non era più quello di prima". La prima offerta turca è di 4 milioni ma Furlani ne vuole almeno 6 (bonus compresi): se il club turco non alzerà la posta, Krunic non si muoverà (come anticipato QUI da MilanNews.it).