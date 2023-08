Krunic via, Tuttosport: "Il Milan valuta due opzioni, De Roon la garanzia low cost"

vedi letture

Il Milan cerca un regista. Con l'infortunio di Bennacer, infatti, il club rossonero è nel pieno di alcune valutazioni, ma se l'addio di Krunic dovesse concretizzarsi, allora l'affondo al nuovo innesto avverrebbe in tempi brevi. Il Fenerbahçe sta tempestando di chiamate il 'Diavolo' e il giocatore, al quale è stato offerto un ingaggio da oltre 3 milioni di euro. Attualmente però - precisa Tuttosport - è l’offerta avanzata al Milan, di 5 milioni, a non convincere affatto, vista la valutazione di partenza di 14-15 milioni.

Alla giusta cifra però, il club di Via Aldo Rossi può cedere il bosniaco. Per questo il team dirigenziale Furlani-Moncada si è mosso per tempo, individuando due profili ideali come sostituti. Nico Dominguez piace molto: ha il contratto in scadenza col Bologna nel 2024 e una valutazione di 15 milioni. Anche Marten De Roon potrebbe tornare utile: il centrocampista olandese sarà un parametro zero l'anno prossimo, i costi sono decisamente più accessibili e l'esperienza maturata in Italia e in Europa con l'Atalanta fanno tanto.