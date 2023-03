L'analisi de Il Giornale: "Il Milan senza riserve rivede i vecchi fantasmi prima della Champions"

Dopo la prova del Franchi torna di mira il mercato e le alternative, soprattutto in attacco: nè Rebic nè Origi ma, di fatto, neanche De Ketelaere sono riusciti a essere determinanti contro la Fiorentina e il Milan si ritrova a perdere una partita a pochi giorni da una sfida cruciale in Champions. Era successo lo stesso in ottobre quando i rossoneri persero a Torino tre giorni prima della gara decisiva con il Salisburgo, poi vinta 4-0.