L'analisi di Tuttosport: "Il Milan si scopre indifeso al centro"

Tuttosport questa mattina ha analizzato la situazione tattica del Milan, a due giorni dal derby perso con l'Inter. Il titolo recita: "Il Milan si scopre indifeso al centro". I rossoneri hanno subito moltissimo le ripartenze dell'Inter nella sfida persa per 5-1, lasciando praterie per le cavalcate nerazzurre così come era successo già in passato. Anche il ruolo dei terzini accentrati e delle mezzali che si inseriscono ha lasciato spesso il fianco scoperto e i due centrali soli nell'uno contro uno davanti a giocatori più veloci. Una situazione da affrontare soprattutto quando si gioca contro squadre di alto livello.