L'analisi di Tuttosport: "Milan, il doppio volto azzoppa la classifica"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Tuttosport questa mattina cerca di proporre un'analisi sul momento del Milan e più in generale sulla stagione, da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Questo il titolo: "Milan, il doppio volto azzoppa la classifica".

I rossoneri quest'anno con i titolari e in Champions hanno mostrato una faccia, con le seconde linee e spesso in campionato ne hanno mostrato un altro. Ma ancora, in Serie A, salvo lo sciagurato mese di gennaio, hanno tirato fuori gli artigli nei big match come nelle partite contro Atalanta e Napoli, salvo sciogliersi come neve al sole contro le piccole: la Cremonese ultima della lista in questo senso. Questo andamento ha messo in discussione la qualificazione alla prossima Champions League, ipotesi impensabile a inizio stagione ma anche a gennaio nel post mondiale. Ora con la Lazio non si può sbagliare.