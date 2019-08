L'apertura del Corriere dello Sport su Mihajlovic: "Un uomo"

"Un uomo". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina in edicola in riferimento a Sinisa Mihajlovic che ieri sera nonostante la malattia, era sorprendentente in panchina a Verona per la prima giornata di campionato tra Hellas e Bologna: "Dopo sei settimane, Sinisa mantiene la promessa fatta alla squadra e ritrova il campo. Un'emozione fortissima. Il Bologna pareggia 1-1".