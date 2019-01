L'apertura del CorSera: "L'importanza della Coppa". Per il Milan a Genova con la Samp è già un esame

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le pagine sportive con la Coppa Italia in vista dei prossimi turni che anticiperanno la ripartenza della Serie A: "L'importanza della Coppa". Nessuno in Italia la snobba più. La Juventus cannibale vuole il Triplete. Per le rivali è l'occasione di vincere contro i bianconeri. Per il Milan a Genova con la Samp è già un esame. E i telespettatori crescono.