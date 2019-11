L'apertura del CorSport: "Ibracadabra"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in apertura: "Ibracadabra". Il quotidiano propone alcuni dei principali colpi che potrebbero andare in scena a gennaio, con il campione svedese conteso da Milan e Bologna: Mihajlovic preme per convincerlo, ma il fascino di Milano tenta la sua famiglia. La Juventus si tuffa su Iban Rakitic, che lascerà Barcellona, mentre per l'Inter spunta l'idea De Paul dall'Udinese. La Roma cerca il vice Dzeko e pensa a Moise Kean, il Napoli invece punta il centrocampista Lobotka.