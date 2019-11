L'apertura del CorSport: "StraDybala"

"StraDybala". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport questa mattina in edicola dedicano la sua prima pagina all'uomo che ieri sera ha deciso la sfida tra Juventus e Milan: Paulo Dybala: "Sostiuisce CR7, stende il Milan, riporta la Juve in testa: 1-0. Ronaldo fuorioso non digerisce il cambio, lascia lo stadio prima della fine". Queste le parole di Sarri nel post partita: "Devo ringraziarlo, si è sacrificato per noi".