L'apertura del CorSport su Ibra e Vidal: "Rieccoli"

Rieccoli": così il Corriere dello Sport in apertura su Ibra e Vidal. Due possibili ritorni nella nostra Serie A, pronti a infiammare il mercato di gennaio e il derby di Milano. Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan: lo svedese pronto a firmare per 6 mesi, prolungabili a 18. Zlatan sarà a disposizione di Pioli per il match di gennaio contro la Sampdoria, alla ripresa del campionato. Il cileno invece è in cima agli obiettivi dell'Inter per gennaio: Marotta offre 12 milioni di euro al Barça per un prestito con diritto di riscatto.