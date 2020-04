"L'ira dei calciatori contro il governo". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Ira da parte dell'AIC: "Noi discriminati". Spadafora però assicura: "Solo prudenza per sperare di ripartire". La Francia dice stop. In Germania, Spagna e Inghilterra pronti i piani per - si legge - riprendere gli allenamenti e i tornei.