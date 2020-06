L'apertura del QS sul calcio italiano: "Una Coppa piena di sogni"

"Una Coppa piena di sogni". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Juventus-Milan alle 21:00 è già una sfida verità nel giorno del ritorno del grande calcio italiano. Nella semifinale si ricomincia dall'1-1 di San Siro per l'assalto al primo titolo. Bianconeri favoriti, il Milan è in emergenza, ma - si legge - Pioli ci crede.