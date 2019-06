L'apertura della Gazzett: "Milan, mercato da 80 milioni. Sensi è vicino e Mancini..."

"Milan, mercato da 80 milioni. Sensi è vicino e Mancini...": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Nel taglio alto la Rosea analizza come si muoverà il team nella sessione estiva, per provare a tornare il prima possibile in Champions League: "Maldini ha ripreso la trattativa col Sassuolo. E si muove anche per il difensore dell'Atalanta", si legge.