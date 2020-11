C'è spazio per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola stamani con il titolo seguente: "Anche senza Ibra è un Milan che vale". In Europa League segna Castillejo, il Lille rimonta, ma è un passo avanti rispetto all'andata. Pari d'oro (1-1) verso la qualificazione. Roma: 2-0 a Cluj, è già sedicesimi.