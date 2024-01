L'apertura della Gazzetta: "Botta Milan". Rossoneri eliminati anche dalla Coppa Italia

“Botta Milan”, titola in apertura La Gazzetta dello Sport sul ko dei rossoneri in Coppa Italia. L'Atalanta sbanca San Siro: magia di Leao, Koopmeiners firma la rimonta (1-2), Dea in semifinale contro la Fiorentina. Altro flop rossonero dopo la Champions. Proteste sul rigore - si legge -.

Di seguito il tabellino di Milan-Atalanta:

MILAN - ATALANTA 1-2

Marcatori: 45’ Leao, 46’, 59’ Koopmeiners

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (61’ Simic), Gabbia (40’ Kjaer), Hernández, Jiménez (61’ Terracciano); Loftus-Cheek (73’ Giroud), Reijnders (73’ Adli), Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Romero, Zeroli; Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (86’ Hien), Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon (42’ Pasalic), Éderson, Ruggeri (77’ Zappacosta); Mirančuk, Koopmeiners (86’ Muriel); De Ketelaere (77’ Scamacca). A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Palomino, Tolói, Zortea; Adopo. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: Theo Hernandez, Leao, Ederson

Espulsi: Gasperini, Mirante

Recupero: + 5’ pt, + 4’ st