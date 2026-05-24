L'apertura della Gazzetta: "Champions delle mie brame. Il Milan se vince torna tra i big"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Champions delle mie brame. Il Milan se vince torna tra i big". Stasera si deciderà chi andrà in Champions League tra Milan, Roma, Como e Juventus. In palio ci sono ancora due posti liberi e rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani perchè battendo rispettivamente Cagliari e Hellas Verona avranno la certezza di arrivare tra le prime quattro. Per dare la carica alla squadra di Max Allegri è atteso stasera a San Siro anche Gerry Cardinale che parlerà alla squadra prima della gara.
Questo il programma completo dell'ultima giornata di Serie A:
GARE GIÀ GIOCATE
Fiorentina-Atalanta 1-1
Bologna-Inter 3-3
Lazio-Pisa 2-1
DOMENICA 24/05
ore 15:00 Parma-Sassuolo DAZN
ore 18:00 Napoli-Udinese DAZN
ore 20:45 Hellas Verona-Roma DAZN
ore 20:45 Lecce-Genoa DAZN/SKY
ore 20:45 Milan-Cagliari DAZN
ore 20:45 Torino-Juventus DAZN/SKY
ore 20:45 Cremonese-Como DAZN
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