L'apertura della Gazzetta: "Champions delle mie brame. Il Milan se vince torna tra i big"

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Se il Milan stasera batte il Cagliari a San Siro avrà la certezza di partecipare alla Champions League della prossima stagione

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Champions delle mie brame. Il Milan se vince torna tra i big". Stasera si deciderà chi andrà in Champions League tra Milan, Roma, Como e Juventus. In palio ci sono ancora due posti liberi e rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani perchè battendo rispettivamente Cagliari e Hellas Verona avranno la certezza di arrivare tra le prime quattro. Per dare la carica alla squadra di Max Allegri è atteso stasera a San Siro anche Gerry Cardinale che parlerà alla squadra prima della gara.

Questo il programma completo dell'ultima giornata di Serie A:

GARE GIÀ GIOCATE

Fiorentina-Atalanta 1-1

Bologna-Inter 3-3

Lazio-Pisa 2-1

DOMENICA 24/05

ore 15:00 Parma-Sassuolo DAZN



ore 18:00 Napoli-Udinese DAZN



ore 20:45 Hellas Verona-Roma DAZN

ore 20:45 Lecce-Genoa DAZN/SKY

ore 20:45 Milan-Cagliari DAZN

ore 20:45 Torino-Juventus DAZN/SKY

ore 20:45 Cremonese-Como DAZN