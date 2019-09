L'apertura della Gazzetta: "Chi è mister derby?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre contrapponendo le foto di Marco Giampaolo e di Antonio Conte, chiedendo poi: "Chi è mister derby?". Domani va in scena Milan-Inter, il primo derby di Milano per entrambi i tecnici: nelle stracittadine di Genova e Torino nessuno dei due allenatori ha perso in precedenza. Per Giampaolo quattro vittorie e due pareggi con la Sampdoria contro il Genoa, mentre per Conte quattro vittorie su quattro con la Juventus nei derby di Torino. Quella di domani sarà già una sfida verità.