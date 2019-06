L'apertura della Gazzetta: "Colpetto Milan: preso Krunic"

"Colpetto Milan: preso Krunic": spazio anche al Milan sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il calciomercato dei rossoneri vede infatti il primo rinforzo per i la formazione milanista: tutto fatto per Rade Krunic, centrocampista proveniente dall'Empoli. Costerà 8 milioni: è lui la prima mossa del duo Maldini-Boban e arriva su precisa direttiva di Giampaolo. Non finisce qui tuttavia, con il Diavolo in pressing anche su Stefano Sensi del Sassuolo.