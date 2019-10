La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura ai rossoneri a al caos panchina. "Il diavolo veste Pioli", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Il Milan cambia, divorzio con Giampaolo. Franata nella trattativa con Spalletti: l’Inter non cede sulla buonuscita. Maldini e Boban virano su un altro ex nerazzurro. Pronti due anni di contratto".