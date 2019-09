L'apertura della Gazzetta: "Derby, San Siro fa già il miracolo"

Spazio in prima pagina della Gazzetta dello Sport odierna al match tra Milan e Inter che si giocherà tra due settimane: "Derby, San Siro fa già il miracolo". Prosegue a gonfie vele la prevendita per il derby tra Milan e Inter. Tanta attesa per la stracittadina milanese con oltre 60mila biglietti già venduti. Per la gara, che andrà in scena il 21 settembre, è previsto il pienone ma non sarà record d'incasso a causa dei posti ridotti.