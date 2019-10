L'apertura della Gazzetta: "Giampaolo si gioca fiducia e panchina. Intanto il Milan studia l'identikit del sostituto ideale"

Spazio in prima pagina questa mattina anche al Milan e al futuro della panchina: "Giampaolo si gioca fiducia e panchina. Intanto il Milan studia l'identikit del sostituto ideale". L'attuale allenatore milanista deve vincere a tutti i costi domani sera contro il Genoa per evitare l'esonero, ma intanto in via Aldo Rossi, per non farsi trovare impreparti in caso di addio dell'ex Samp, stanno studiano l'identikit del sostituto ideale.