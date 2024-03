L'apertura della Gazzetta: "Giroud lascia, Vlahovic raddoppia"

"Giroud lascia, Vlahovic raddoppia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta Sportiva sull'attaccante del Milan e quello della Juventus. Tra il secondo posto e il futuro dei nove: il francese vuole gli USA, Zirkzee in pole. Con l'Hellas Verona intanto tocca a Okafor. Il serbo torna contro il Genoa e parla con il club. Presto la firma oltre il 2026.

Il francese prenderà una decisione definitiva tra qualche settimana, ma la tentazione Mls è sempre più forte anche per far fare un nuova importante esperienza di vita alla sua famiglia prima di dire addio al calcio giocato. Per sostituirlo, i nomi in cima alla lista del Milan sono due: Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia.