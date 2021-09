L'apertura della Gazzetta: "Ibra, che diavolo hai?"

"Ibra, che diavolo hai?". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Zlatan senza pace è ancora infortunato: e adesso il Milan si interroga. Lo svedese non vuole rischiare: "Ascolterò il mio fisico senza pensare di essere Superman". E resta l'emergenza in attacco. Intanto Marchisio gioca il big match da ex Juventus: "I rossoeri sono più forti, mentre i bianconeri devono ricostruire".