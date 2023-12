L'apertura della Gazzetta: "Ibra missione Milan"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina: "Ibra missione Milan". Da ieri è ufficiale il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic che sarà consulente di Gerry Cardinale e dei massimi dirigenti del club. Tra i suoi nuovi compiti c'è ovviamente anche quello di essere un interlocutore importante di Pioli e dei giocatori del Diavolo, ma potrà dire la sua anche sul mercato e altre questioni extra campo, come per esempio sul nuovo stadio del Diavolo.

"Di nuovo a casa": è uno dei primi pensieri espressi dallo svedese dopo l'ufficialità. L'ex attaccante si è detto onorato di questo nuovo ruolo e non ha nascosto il suo amore per il Milan: "Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa, nel caro Club dove ho concluso la mia carriera da giocatore e ora sto iniziando il mio prossimo capitolo".