L'apertura della Gazzetta: "Ibra per sempre"

"Ibra per sempre", titola stamane La Gazzetta dello Sport in apertura di prima pagina. C'è un piano per far restare l'attaccante svedese in rossonero anche a 40 anni. E nel frattempo Ibrahimovic risponde sui social a Romelu Lukaku: "Milano non ha un re, ha un Dio". Obiettivo Champions League per il Milan: se arrivasse ecco pronto il rinnovo a vita per Zlatan Ibrahimovic.