L'apertura della Gazzetta: "Il Milan CorreA"

"Il Milan CorreA": titola così in prima pagina l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Focus sui rossoneri, dunque, che hanno concluso un'importante operazione in uscita con la cessione di André Silva al Monaco e ora puntano tutto su Correa - al quale è dedicato il titolo d'apertura - dell'Atletico Madrid. Per l'argentino servono 50 milioni. Serve anche un rinforzo in difesa: c'è l'idea Demiral, ma la Juventus chiede 35 milioni, mentre l'alternativa è il croato Lovren.