L'apertura della Gazzetta: "Il Milan vola alto"

"Il Milan vola alto" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo la vittoria per 3-0 dei rossoneri guidati di Fonseca sul Lecce. Cinque minuti di fuoco per il Milan che chiude la pratica giallorossa nel primo tempo con i gol di Theo Hernandez, Mor​​​​​​​ata e Pulisic e si rilancia in classifica dando continuità alla vittoria nel derby contro l'Inter.

Questo il tabellino di Milan-Lecce di Serie A:

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 38’ Morata, 41’ Theo, 43’ Pulisic.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (dal 75’ Bartesaghi); Pulisic (dal 63’ Chukwueze), Fofana (dal 63’ Musah), Reijnders, Leao; Morata (dal 56 Loftus-Cheek), Abraham (dal 75’ Jovic). A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Zeroli. All. Paulo Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente (dal 59’ Banda), Ramadani, Coulibaly (dal 83’ Oudin), Pierret (daln73’ Rafia); Rebic (dal 73’ Pierotti), Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Jean, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa. All. Luca Gotti

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 34’ Baschirotto, 49’ Emerson Royal.

Espulsi: Bartesaghi 79’

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.