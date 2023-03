L'apertura della Gazzetta: "La Champions porta soldi per Leao e Diaz. Obiettivo Balogun"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina si concentra su come gli introiti guadagnati dalla Champions League potranno aiutare il Milan, specialmente con i giocatori il cui futuro è in dubbio. Il titolo in taglio alto recita: "La Champions porta soldi per Leao e Diaz. Obiettivo Balogun". Oltre a Rafa Leao e Brahim Diaz, per cui i quarti di Champions possono aiutare, la dirigenza inizia a pensare anche al futuro con gli occhi che si sarebbero posati su Folarin Balogun, giovane attaccante dell'Arsenal che quest'anno sta facendo benissimo in prestito al Reims.