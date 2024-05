L'apertura della Gazzetta: "Mamma che gol. Milan, Sesko si avvicina"

"Mamma che gol. Milan, Sesko si avvicina", questo il titolo d'apertura de La Gazzetta Sportiva in edicola oggi. Il quotidiano rosa dedica ampio spazio alla vittoria del Milan sul Cagliari, un 5-1 che sicuramente darà fiducia ai rossoneri in queste ultime giornate di campionato: "Travolto il Cagliari, i rossoneri tornano al successo dopo sei gare. E Sesko si avvicina". L'obiettivo della società è quello di chiudere per un attaccante, nei prossimi giorni ci potrebbe essere il forcing definitivo per lo sloveno del Lipsia.

Questo il tabellino di Milan-Cagliari di Serie A:

MILAN-CAGLIARI 5-1

Marcatori: 36’ Bennacer, 59’ e 87’ Pulisic, 63’ Nandez, 74’ Reijnders, 83’ Leao

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (dal 46’ Tomori), Thiaw, Florenzi (dal 68’ Theo); Musah, Bennacer (dal 84’ Pobega), Reijnders; Chukwueze (dal 46’ Leao), Giroud (dal 46’ Okafor), Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Terracciano; Adli, Zeroli; Jović. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina (dal 88’ Wieteska), Dossena (dal 76’ Azzi), Obert; Nández (dal 76’ Lapadula), Sulemana, Deiola (dal 76’ Oristanio), Prati, Luvumbo; Shomurodov (dal 82’ Kingstone). A disp.: Aresti, Radunović, Di Pardo, Hatzidiakos; Mancosu, Viola, Pavoletti, Petagna. All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 28’ Bennacer, 33’ Gabbia, 69’ Mina.

Recupero: 1' 1T, 3’ 2T.