L'apertura della Gazzetta: "Milan, Campos aperto"

"Milan, Campos aperto" è il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa Milan: a 90 minuti dal termine del campionato resta ancora in ballo la qualificazione alla prossima Champions League. Ma il direttore sportivo Leonardo appare comunque in uscita e così l'amministratore delegato dei rossoneri Ivan Gazidis ha puntato il direttore sportivo portoghese Luis Campos, ora in forza al Lille. Il lusitano è il "Re delle plusvalenze", con Martial, Lemar e Fabinho come principali scoperte.