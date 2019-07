L'apertura della Gazzetta: "Milan, Silva è un giallo"

"Milan: Silva è un giallo" è il titolo in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Intoppo di mercato in casa Milan: quando ormai sembrava tutto fatto per il trasferimento di Andrè Silva dai rossoneri al Monaco, ecco il colpo di scena. A sorpresa non è stato trovato l'accordo economico tra club e giocatore ed è così saltata la trattativa. I rossoneri chiuderanno comunque la trattativa per Angel Correa, ma ora resterà da trovare una sistemazione per l'attaccante portoghese.