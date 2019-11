L'apertura della Gazzetta, parla Ibra: "Milano casa mia"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con un'intervista a Zlatan Ibrahimovic, dal titolo: "Milano casa mia". L'asso svedese si racconta alla rosea e rivela: "Milano è nel mio cuore. Ho ricordi splendidi della città e delle persone. Se c'è un progetto gioco fino a 50 anni". Il Milan resta così in attesa di una risposta, così come il Bologna, sul quale Ibrahimovic dice: "Sinisa è un uomo raro. E' un amico, mi sento spesso con lui".