L'apertura della Gazzetta: "Salvate il Milan"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Salvate il Milan". I rossoneri vengono travolti dall'Atalanta per 5 a 0, che si diverte e fa divertire. Donnarumma chiude in lacrime mentre lascia il campo. La proprietà si infuria e mette tutti sotto esame. Per la prima volta dal 1997 il Milan ha subito quattro reti nella ripresa. Nel post partita parla Boban: "Il mercato? Vedremo cosa ci permettono di fare". Nel frattempo è pronto l'arrivo di Todibo dal Barcellona.