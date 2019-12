L'apertura della Gazzetta su Piatek: "Pum Pum"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Pum Pum". Titolo dedicato all'attaccante polacco del Milan Krzysztof Piątek, tornato al gol ieri sera. "Piatek torna a segnare, il Milan torna a sognare", il sottotitolo della rosea. Per i rossoneri arriva un'altra vittoria in trasferta, questa volta sul campo del Bologna e per 3 a 2. Apre Piatek su rigore, poi Theo Hernandez e Bonaventura.